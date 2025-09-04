Preparativos para el evento "Raíces Interculturales"

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, llevó adelante la primera mesa de diálogo con referentes de centros de residentes extranjeros y de distintas provincias argentinas.

La titular de esa cartera, Andrea Bayón destacó que este espacio tiene como objetivo planificar y organizar de manera conjunta el evento “Raíces Interculturales”, que se desarrollará los días 11 y 12 de octubre, en el complejo deportivo municipal y en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

“Queremos que esta propuesta sea una verdadera celebración de la identidad y la integración, donde cada comunidad pueda compartir sus tradiciones, su gastronomía y sus expresiones artísticas”, señaló la funcionaria.

Como parte de la programación, se realizarán distintas actividades culturales, stands gastronómicos y espectáculos.

Además, se anunció un concurso para elegir el mejor stand, un concurso gastronómico de comidas típicas y se analiza la posibilidad de lanzar un concurso para elaborar el primer plato típico de Caleta Olivia.

Bayón remarcó la importancia de generar instancias participativas que fortalezcan el vínculo entre los distintos colectivos de la ciudad y la gestión municipal subrayando que “Caleta Olivia se enriquece con la diversidad y por eso impulsamos este trabajo conjunto que pone en valor nuestras raíces”.