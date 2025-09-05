Balearon compraventa de automotores

Al menos tres camionetas estacionadas en el patio de un local de compraventa de automotores, ubicado en el barrio Miramar de Caleta Olivia, fueron impactadas por balazos de grueso calibre.

El comercio afectado se ubica en la calle Castelli, a escaso metros de la avenida Eva Perón. Se denomina Automotores Cali y pertenece a una familia de la comunidad gitana.

Su propietaria, de nombre Marcela, es la viuda de Lucas Miguel Cali. Este fue asesinado en la madrugada del 12 de febrero de 2010 por una banda de asaltantes integrada por cuatro delincuentes que ingresaron a su casa con fines de robo cuando se hallaba durmiendo. Dos de ellos fueron detenidos en pocos minutos ya que cuando escapaban fueron vistos por un policía.

El serio incidente de este viernes ocurrió en horas de la madrugada, pero la dueña se dio cuenta recién en las primeras horas de la tarde al notar las perforaciones que tenían las camionetas.

En declaraciones un medio periodístico local dijo que era muy probable que el atentado haya sido perpetrado por otros integrantes de la comunidad zíngara. Y si bien no encontraba razones, en el curso de los últimos meses se dieron otros casos similares en compraventas de ese entorno.

El caso es jurisdicción policial de la Comisaría Tercera ubicada a pocas cuadras del lugar y durante varias horas se realizaron peritajes balísticos por parte de personal de la División Criminalística.

Pudo saberse que los autores del ataque también balearon el frente de una casa de dos plantas ubicada en las

inmediaciones que pertenecería a la misma familia, aunque se hallaba desocupada.