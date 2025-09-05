Jornada de sensibilización y prevención de la salud mental

A mediodía de este viernes se llevó a cabo en inmediaciones del Gorosito una intervención urbana organizada por la Subsecretaría de Salud Mental y Bienestar Comunitario de la municipalidad de Caleta Olivia.

La misma se denominó “Escuchar sin juzgar es ayudar, entre todos podemos prevenir” y tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la escucha activa, la empatía y el acompañamiento como herramientas fundamentales para la prevención en salud mental.

Se contó con la participación de referentes de distintas áreas del municipio, estudiantes de escuelas y colegios locales, además de vecinos y vecinas que se sumaron a la propuesta.

A través de expresiones artísticas, colocación de cartelería, mensajes reflexivos y espacios de diálogo, se buscó transmitir la idea de que el cuidado de la salud mental es una tarea colectiva.

La secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó la participación de distintos sectores de la comunidad.

“Es importante que podamos contarle a la sociedad y que todos sepan el trabajo que se viene realizando desde el área y las herramientas con las que cuentan los vecinos para abordar este tipo de situaciones” expresó la funcionaria.

Entre los asistes también se encontraba el intendente Pablo Carrizo quien subrayó la importancia de generar acciones en el espacio público que fortalezcan la conciencia social, promuevan el bienestar comunitario y fomenten una cultura del respeto y la solidaridad.