Vicuña, enojado porque sus hijos van a un colegio turco

En las últimas horas, el actor se habría enterado de casualidad que Magnolia y Amancio están tomando clases en Estambul.

La China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a quedar enfrentados por sus hijos. Esta vez, el chileno estalló al enterarse de una información que, según él, rompe con el acuerdo que firmaron tras la separación y el viaje de la actriz a Turquía.

El trato era claro: los chicos alternarían entre Buenos Aires y Estambul, con tiempos pactados de antemano. Pero en DDM (América), Mariana Fabbiani reveló que la blonda habría tomado una decisión unilateral. “Según se supo, la actriz habría anotado a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, contó la conductora.

Entonces, Guido Záffora reveló el trasfondo del conflicto: “Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“. Y agregó: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se empezó a enterar Vicuña, quien llamó a su abogado”.

El debate en el estudio siguió con más precisiones. Záffora detalló: “Hubo averiguaciones para anotar a los pibes en una escuela, o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”. En ese momento, Tatiana Schapiro sumó un dato clave: “El dato que tengo es que vuelven el 19 de septiembre, pero que ellos estuvieron yendo a un colegio, pero que es mientras están allá y para aprovechar el tiempo. No que sea una escolarización”.

Martín Candalaft redobló la apuesta con otra versión. “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar, ella dice que le pareció un tema menor, que era una actividad más y que no hacía falta avisar“, contó. El punto es que, según trascendió, Eugenia nunca habló del asunto con Vicuña y él se enteró por boca de sus propios hijos durante una llamada.

Ese detalle fue la chispa que encendió al actor. “Vicuña se entera por sus hijos de este apoyo escolar, que no es una escolarización, de una manera muy inocente”, relató Záffora, señalando que el chileno quedó descolocado y enojado con su ex.

Candalaft explicó por qué la noticia cayó pésimo. “Estaban bastante inquietos con esta información, sobre todo el abogado de Benjamín Vicuña. Ellos decían ‘En caso de que los haya escolarizado y que estén inscriptos en un colegio, están faltando al acuerdo que nosotros teníamos’. Del otro lado dicen ‘Fue una clase de apoyo nada más, por 20 días’”.

Como sea, la tensión entre los dos, una vez más, escaló. “La situación está muy ríspida, Vicuña está furioso, trata de bajar las aguas, pero está furioso“, insistió Guido sobre el actor que atraviesa su peor momento con Sangre Japonesa desde que se instaló en Turquía con Mauro Icardi.