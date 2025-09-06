En qué medio trabaja el "random" de Gimena Accardi

La búsqueda del famoso “random” con el que Gimena Accardi habría traicionado la confianza de Nicolás Vázquez sigue sumando capítulos. Ahora, un nuevo nombre apareció en escena para encender la polémica: se trata de un influencer muy conocido en el mundo del streaming, vinculado además a una historia sentimental que lo conecta directamente con otra figura del medio.

Fue en Intrusos (América) donde Paula Varela deslizó la versión que le llegó a último momento y que, según ella, involucra a Agustín Franzoni. La periodista recordó que la actriz viajó a Estados Unidos para el festival de Coachella, a mediados de abril, en un viaje que también compartieron varias figuras del streaming. Allí coincidió justamente con Franzoni, ya que ambos habían sido enviados por productoras digitales para realizar coberturas.

Lo llamativo, según la panelista, fue que durante esos días la actriz y el influencer compartieron acciones publicitarias para una marca de bebidas junto a Sofi Morandi y Lizardo Ponce. En ese contexto, comenzaron los rumores de que el acercamiento entre Gimena Accardi y Franzoni habría sido más que laboral. “A mí me contaron de Jimena que cuando fue Coachella me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y él me dice: ‘no, no puede ser'”, relató Varela en pleno aire.

La historia no termina ahí. Para alimentar aún más la sospecha, la panelista recordó que Franzoni estuvo en pareja con Flor Jazmín Peña, la bailarina que hoy es novia de Nico Occhiato. Esa relación terminó en medio de rumores de terceros en discordia y dejó a Franzoni muy dolido. “Igual él está soltero”, le remarcaron a Varela cuando empezó a indagar sobre el tema, como si ese dato fuera clave para unir las piezas.

Según la versión que circula, todos los influencers que viajaron a Coachella, incluidos los de Olga y los de La Casa Stream, donde actualmente trabaja Agustín Franzoni, pasaron una noche compartida que habría sido el inicio del vínculo entre la actriz y el joven. Fue allí donde, según Paula, podrían haberse dado los encuentros que hoy muchos señalan como la verdadera historia detrás del famoso “random”.

La periodista incluso diferenció esta versión de la que se difundió semanas atrás en LAM, donde se mencionaba a un joven llamado Ulises como la nueva compañía de la actriz después de separarse. “Eso fue después, ya estando separada. Lo que yo te cuento es antes”, aseguró, dejando la puerta abierta a que en realidad haya habido más de un nombre en la vida de Gimena Accardi tras la ruptura con Nicolás.