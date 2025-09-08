Este martes cortarán la energía en tres barrios de zona norte

Entre las 9 y las 13 horas, se interrumpirá el suministro eléctrico en los barrios Standard Norte, Comipa y Regimiento (Km. 11).

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 9 de septiembre se llevará a cabo un corte programado de energía que afectará a tres barrios de la zona norte de la ciudad.

La interrupción del suministro se extenderá desde las 9:00 hasta las 13:00 horas y alcanzará a los barrios Standard Norte, Comipa y Regimiento (Km. 11).

Según detallaron desde la prestadora del servicio, la medida responde a trabajos de mantenimiento en la Línea Aérea de Media Tensión que abastece a los sectores mencionados. Asimismo, aclararon que la realización de las tareas estará sujeta a condiciones climáticas favorables.