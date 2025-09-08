Paro de choferes en Expreso Rada Tilly

Expreso Rada Tilly anunció que no podía pagar los haberes de los choferes y la UTA inició una medida de fuerza.

El servicio de transporte entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly quedó suspendido desde este lunes, luego de que la empresa Expreso Rada Tilly informara que no puede afrontar en su totalidad el pago de los salarios del personal. Argumentó que era “por la falta de transferencias de subsidios”.

Ante esta situación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió llevar adelante una medida de fuerza, lo que derivó en la paralización de los colectivos que cubren el recorrido entre ambas ciudades.

En un comunicado oficial, la compañía señaló que “el día de hoy y hasta nuevo aviso no habrá servicio de transporte”, una decisión que afecta de manera directa a cientos de usuarios que diariamente utilizan las unidades para trasladarse.

La empresa pidió disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y aseguró que se encuentra trabajando para destrabar el conflicto y restablecer el servicio lo antes posible.