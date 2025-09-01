Nuevo aumento en el boleto de Expreso Rada Tilly desde el miércoles

La Subsecretaría de Autotransporte del Chubut autorizó una actualización tarifaria para los viajes entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. El pasaje completo costará $2.291 y el mínimo $1.700.

A partir del miércoles 3 de septiembre de 2025, los usuarios del servicio interurbano de Expreso Rada Tilly deberán afrontar un nuevo incremento en el valor de los pasajes. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre del Gobierno del Chubut y ya figura en el cuadro tarifario oficial.

Los nuevos valores son:

Rada Tilly – Comodoro Rivadavia (boleto completo): $2.291

Rada Tilly – Av. Yrigoyen y Constituyentes (boleto mínimo): $1.700

Este ajuste se suma al aplicado el 10 de abril de este año, cuando el boleto completo pasó a $1.992 y el trayecto hasta barrio Industrial a $1.478. Según informaron las autoridades, la actualización busca cubrir los crecientes costos operativos en un contexto de inflación y aumentos generales.

Desde la empresa Expreso Rada Tilly SRL confirmaron la implementación del incremento y recordaron a los usuarios que pueden abonar sus viajes a través del sistema SUBE. Este mecanismo, en vigencia desde septiembre de 2025, contempla un descuento del 55% para beneficiarios de ANSES, lo que facilita el acceso al servicio en sectores vulnerables.