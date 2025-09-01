El Hospital Regional normalizó la atención quirúrgica

El director asociado, Néstor Yapura, confirmó que el centro de salud funciona con normalidad luego de algunos contratiempos que obligaron a reprogramar cirugías.

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia retomó con normalidad su actividad quirúrgica tras una serie de reprogramaciones realizadas en los últimos días.

El director asociado del nosocomio, Néstor Yapura, explicó en diálogo con Radio Del Mar que los inconvenientes se originaron por una cuestión de organización, ya que dos anestesistas debieron cumplir con otras obligaciones. Esto obligó a posponer algunas intervenciones programadas.

“Uno está trabajando constantemente para que esto sea más dinámico, pero durante la semana surgen problemas que hay que resolver”, señaló Yapura.

El directivo remarcó que actualmente el servicio se encuentra normalizado y que el hospital mantiene el compromiso de brindar respuestas y soluciones a los pacientes con los recursos disponibles.