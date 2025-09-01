Atleta no vidente denuncia la suspensión de su pensión por discapacidad

Marcelo Prestes, deportista de Pilar, relató que no pudo cobrar el beneficio desde el 14 de agosto y sobrevive gracias a la ayuda de vecinos. Su caso se suma a la larga lista de damnificados que reclaman en la sede de la ANDIS tras los recortes del Gobierno.

En medio de la investigación por corrupción que derivó en el desplazamiento del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, crecen las denuncias por la suspensión en el pago de pensiones por discapacidad. En las últimas semanas, se multiplicaron las filas de beneficiarios que reclaman en la sede del organismo la restitución de sus haberes.

Uno de los casos recientes es el de Marcelo Prestes, atleta no vidente de Pilar, quien aseguró que no percibe su pensión desde el 14 de agosto. “Debería haber cobrado ese día, pero nunca llegó el depósito”, relató en diálogo con Radio Splendid.

El deportista, que vive en una vivienda humilde, explicó que logró pagar el alquiler gracias a la colaboración de vecinos y allegados. “En cuanto a la comida, estoy muy justo: una vez al día”, señaló con preocupación.

Su testimonio se suma a los de cientos de personas con discapacidad que denuncian haber quedado desprotegidas por los recortes del llamado “plan motosierra” impulsado por el Gobierno de Javier Milei.