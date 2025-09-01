Comercios: menos despidos pero bajan las ventas

El titular del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia destacó que no hay despidos masivos en el sector, aunque manifestó preocupación por el nivel de ventas en los comercios.

El Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia informó que, en comparación con el semestre anterior, se observa una disminución en la tasa de despidos en el sector. Sin embargo, persiste la preocupación por la caída en el nivel de ventas, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de los puestos de trabajo.

“Hoy estamos atravesando una meseta de tensa calma. No tenemos desvinculaciones masivas, pero sí nos preocupa el nivel de ventas en los comercios”, señaló Matías Silva, dirigente del gremio, en diálogo con Radiocracia.

El referente gremial subrayó que los comerciantes están enfocados en estrategias para incentivar el consumo: “Todos buscan la manera de llegar al cliente con promociones y descuentos, justamente para incrementar las ventas”.

Por otra parte, Silva celebró la reciente homologación del acuerdo salarial alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. “Gracias a Dios, nuestra Federación pudo lograr que se homologue”, expresó, destacando la importancia de mejorar las condiciones laborales.

“Es fundamental poder acomodar el escenario de todos los empleados de comercio”, concluyó el dirigente.