Othar planteará en la Argentina Oil & Gas Expo 2025 el tratamiento de las Cuencas Maduras

El intendente Othar Macharashvili, participará esta semana de la Argentina Oil & Gas Expo 2025, iniciativa internacional del petróleo y del gas, que se realiza cada dos años en la Sociedad Rural de Buenos Aires y que reúne a empresarios y profesionales de la industria, en pos de fomentar el desarrollo del sector, la transferencia de conocimientos y la creación de oportunidades de negocio, además de presentar servicios, nuevas tecnologías y productos.

En dicho contexto, el intendente manifestó que “en el espacio industrial, uno de los temas a analizar y tratar girará en torno a las Cuencas Maduras, como es el caso de la Cuenca de Golfo San Jorge, en lo relativo a la situación y a nuevas inversiones, además de empujar para que la ley correspondiente a estas, sea tratada, ya que todavía está en las cámaras”.

Mientras que, en otro orden, se refirió a la venta del área Manantiales Behr, al enfatizar que “estamos pidiendo y exigiendo que cuando se haga la venta del área, los oferentes no sean solamente ganadores por el dinero que ponen, sino también por el proyecto de desarrollo que debe tener esta área, teniendo en cuenta que es la mejor área convencional de la región patagónica. Debe tener una inversión genuina comprobable que asegure la generación de fuentes laborales”, acentuó.

ZONA FRANCA LOCAL

En referencia a lo planteado por el gobierno provincial, sobre el pedido de alivio fiscal para los contribuyentes, Macharashvili, aclaró que, según lo entendido, se refería al alivio fiscal para los inversores en la zona franca, que tiene una historia de casi 20 años”.

Al tiempo que comentó que “el Municipio jamás tuvo carga impositiva sobre los inversores o los potenciales inversores”, al resaltar que “quizás lo que sugirió el gobernador, es que todos colaboremos para que haya inversiones en esta zona o en las zonas francas para generar más empleo y más divisas de exportación. Estamos todos en la misma línea, pero por ley, nosotros no tenemos incumbencias, ni ningún gravamen sobre la zona franca”, reiteró.