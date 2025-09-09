Exdiputado Igon realiza pago millonario para evitar un juicio

El exdiputado nacional y el médico Carlos Biondo evitaron ir a juicio oral por la aplicación irregular de la vacuna contra el COVID-19 en febrero de 2021. Ahora le abonarán 4 millones de pesos al hospital de Esquel.

Según la resolución del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, el exdiputado Santiago Nicolás Igón deberá abonar $3.000.000, mientras que el médico Carlos Emiliano Biondo pagará $1.000.000. Una vez que se concrete el pago, ambos quedarán sobreseídos de la causa.

Igón estaba imputado por "aceptación de dádiva" por recibir la vacuna Sputnik V cuando la campaña estaba restringida al personal de salud. Por su parte, Biondo fue acusado de autorizar la vacunación.

La defensa de los acusados argumentó que este acuerdo representa una reparación económica al Estado, ya que no hubo víctimas directas. También destacaron que un juicio oral implicaría un gasto innecesario para el Estado y que, en caso de condena, las penas serían condicionales.

Argumentos de la Justicia

El fallo judicial señala que Igón tenía patologías previas (diabetes y obesidad) que lo habrían habilitado a recibir la vacuna pocos días después de la fecha en que se la aplicó. Además, el tribunal consideró que el acuerdo es una solución "alternativa, eficaz y pacífica" y que el dinero beneficiará la salud pública al ser destinado a un hospital.

Aunque el fiscal general Teodoro Nürnberg se opuso al acuerdo por tratarse de funcionarios públicos, los jueces avalaron la propuesta, dando por finalizada la causa una vez que se efectúe el pago.