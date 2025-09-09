El "Chila" Gómez, exarquero de Racing, San Lorenzo y Vélez se lamentó en sus redes de que los bonaerenses hayan votado al peronismo. Y Lucas Bruera, formado en Estudiantes, lo cruzó fuertísimo con una pregunta que todavía espera respuesta.

El cruce entre dos arqueros argentinos por los resultados de las elecciones

La “paliza” del domingo del peronismo a La Libertad Avanza sorprendió a propios y extraños, hizo explotar la interna libertaria y sacudió el mundo del periodismo, que busca culpables y señala con el dedo.

El mundo del fútbol se vio atravesado también. Gastón Chila Gómez compartió en sus redes un comentario que hizo ruido: "El pueblo padece por falta de entendimiento! Siguen eligiendo lo mismo", escribió el arquero de San Lorenzo, Vélez y Racing.

Y Lucas Bruera, arquero surgido en Estudiantes de La Plata que hoy juega en en Carabobo de Venezuela, lo cruzó fuerte: “Cuál sería la falta de entendimiento en este caso?”.

Y completó: "Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido".

Bruera, sobrino del exintendente platense peronista que gobernó la ciudad entre 2007 y 2015, celebró los resultados con palazos a la gestión Milei: “Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir el país no es gratis, triunfazo Kicillof”.