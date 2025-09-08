Un hombre detenido tras un intento de robo en calle Maipú

Dos sujetos fueron sorprendidos por la policía cuando huían con elementos sustraídos, pero solo uno de ellos pudo ser detenido.

Este lunes, alrededor de las 18:45 horas, personal de la Comisaría Seccional Primera intervino en un intento de robo en un domicilio ubicado sobre calle Maipú.

Un testigo alertó a la policía al observar a dos hombres sustrayendo objetos de la vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos divisaron a los sospechosos que llevaban consigo un televisor y un parlante, además de constatar daños en una pared de madera del domicilio.

Al notar la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en avenida Yrigoyen al 1065, donde lograron aprehender a uno de los sospechosos. El detenido fue identificado como A.E.E., de 33 años.

El segundo implicado logró escapar y es buscado por las autoridades.