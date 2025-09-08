Detuvieron a un hombre tras un disturbio familiar y hallaron drogas en su vivienda

El procedimiento se realizó el último sábado por la mañana en una casa de las calles Franzoni y Los Ciruelos. La Policía incautó cannabis, cocaína y una balanza de precisión.

Un llamado por un disturbio familiar derivó este sábado en un operativo policial que terminó con la detención de un hombre y el secuestro de drogas en zona sur.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del sábado pasado, en la intersección de las calles Franzoni y Los Ciruelos. Personal de la Comisaría Séptima acudió al lugar tras una denuncia telefónica y, al llegar, encontró a la pareja del denunciado, quien pidió ayuda para frenar un enfrentamiento con su hermano.

Durante la inspección en el domicilio, los efectivos observaron junto a la puerta de entrada una bolsa de nylon transparente con una sustancia verdosa y una balanza de precisión. Ante esta situación, convocaron a testigos y a la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que confirmó que se trataba de cannabis y clorhidrato de cocaína.

En total, se secuestraron cuatro envoltorios con 22,8 gramos de marihuana y cinco envoltorios con 3,7 gramos de cocaína. El fiscal federal Andrea Whitty dispuso la imputación de O.R.L., identificado como el presunto infractor, y el secuestro de las sustancias.