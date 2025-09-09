Un niño sufrió una descarga eléctrica en una plaza

El menor jugaba al fútbol en la plaza cuando habría recibido una descarga de un poste de alumbrado público. Permanece internado por una inflamación en el miocardio.

Un grave incidente ocurrido en la tarde del domingo en Rada Tilly generó alarma entre la comunidad. Según denunció su madre en redes sociales, un niño sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba al fútbol en la Plaza del Libertador General San Martin, conocida como “plaza del 8”, uno de los espacios públicos más concurridos de la localidad.

El hecho se produjo alrededor de las 19:30, cuando el menor se encontraba en el césped junto a su hermano, primo y amigos. De acuerdo al relato, la descarga habría provenido de un poste de alumbrado público.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital de Rada Tilly, donde los médicos recomendaron su derivación al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Allí permaneció internado hasta este lunes, luego de que los estudios confirmaran una inflamación en el miocardio atribuida a la descarga eléctrica.