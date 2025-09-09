IPV: Hay 19 casas para 12 mil familias

El delegado en Comodoro del IPV pide a los inscriptos regularizar su situación para ser parte de un sorteo.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informó que se encuentra abierto el período de actualización de datos para las familias inscriptas en el registro de postulantes a viviendas en Comodoro Rivadavia. El trámite deberá completarse antes del 10 de octubre para poder participar del próximo sorteo, que incluirá una unidad adaptada para personas con discapacidad motriz.

En diálogo con FM La Petrolera, el delegado local del IPV, Javier Moyano (foto), explicó que se trata de “una formalidad que debe cumplirse ante la proximidad de la entrega de nuevas viviendas”. En ese sentido, advirtió que quienes no actualicen su información —un requisito que tiene validez de dos años— quedarán excluidos del sorteo.

Los interesados deberán acercarse personalmente a la sede del IPV, de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas, para regularizar su situación.

Moyano también destacó la gran demanda habitacional existente en la ciudad. “Tenemos unas 12 mil familias inscriptas, y la oferta, sinceramente, se hace poca. Dentro de los recursos que tiene el IPV, porque se construye con fondos propios, tratamos de dar respuesta en la medida que podemos. No es la que quisiéramos, pero es la posible”, señaló.

La última entrega de viviendas en Comodoro se concretó en febrero de 2024, y ahora se avanza en la finalización de nuevas unidades destinadas a paliar el déficit habitacional.