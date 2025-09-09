Una pareja revoltosa es detenida en el barrio José Fuchs

Los sospechosos fueron acusados de provocar daños en una vivienda de alquiler y de intentar robar un celular a un trabajador de mensajería.

En la mañana de este martes, alrededor de las 9:30, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera, con apoyo de la Seccional Cuarta, intervino en un hecho ocurrido en calle Charrúas del barrio José Fuchs.

Según informaron fuentes oficiales, un vecino denunció que sus inquilinos habían ocasionado daños en los vidrios y desorden en el interior de una vivienda de alquiler. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una pareja fuera de la propiedad, quienes además fueron señalados por un trabajador de mensajería. El hombre relató que los sospechosos intentaron sustraerle un teléfono celular mientras se encontraba en su vehículo.

Minutos después, otro vecino salió de la vivienda y también acusó a la pareja de ser los responsables de los daños registrados en la casa.

Ante esta situación, los agentes detuvieron a los implicados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.