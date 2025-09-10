Lisandro Catalán pasa de secretario a ministro de Interior

El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El Gobierno busca tender puentes con los gobernadores.

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada este miércoles a la mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también formó parte el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

El anuncio fue rápidamente ratificado por Milei a través de un mensaje en la red social X en el que sentenció: "Mesa federal conformada". Así, el Gobierno inaugura una nueva instancia de diálogo, luego del anuncio de una "mesa política nacional", conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni y los cambios en la estructura de armado bonaerense.

Según explicó el jefe de Gabinete, la decisión sigue "las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines".

La principal novedad es la presentación de Lisandro Catalán como "flamante ministro del Interior". A la espera de la oficialización, quien fuera el vicejefe del Interior, se prevé que Catalán tome parte de las responsabilidades que, hasta ahora, recaían sobre Francos.

Luego del anuncio, el Presidente encabeza en Casa Rosada por tercera vez en la semana una reunión de gabinete para establecer las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El encuentro había sido convocado para las 9:30 horas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de Milei, los asistentes eran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger(Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona(Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Estaba presente el asesor presidencial Santiago Caputo, pero no se lo había visto entrar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.