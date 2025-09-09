Un conductor sin seguro involucrado en otro siniestro

El choque ocurrió este martes por la tarde en Kennedy y Díaz Vélez. Los vehículos involucrados fueron un Ford Ka y un Peugeot 307.

Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 19:30 horas en la intersección de avenida Kennedy y calle Díaz Vélez, en jurisdicción de la Comisaría Quinta de Comodoro Rivadavia.

El hecho involucró a dos automóviles: un Ford Ka, conducido por un hombre de 39 años, y un Peugeot 307, al mando de un hombre de 70 años.

Según informaron fuentes policiales, la colisión no dejó personas lesionadas. Ambos conductores presentaron la documentación correspondiente de sus vehículos, aunque se constató que el conductor del Peugeot carecía del seguro obligatorio, motivo por el cual se le labró el acta de infracción correspondiente.