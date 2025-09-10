Secuestran cannabis en un control de rutina en Comodoro

El hecho ocurrió a las 19:40 horas del martes, en el marco de una operación conjunta entre la Comisaría Gral. E. Mosconi y la División Antinarcóticos.

Un control vehicular de rutina en el Puesto Policial de Roque González derivó en la imputación de un hombre de 35 años por infracción a la Ley N° 23.737, de estupefacientes.

Durante la identificación de un vehículo Renault Sandero, el can detector de narcóticos, Dasy, marcó la posible presencia de sustancias prohibidas. Ante la señal de alerta, el personal policial detuvo el procedimiento y solicitó la intervención de las autoridades federales.

La Dra. Marcela Borquet, auxiliar fiscal federal, y la Jueza Federal de turno, Dra. Eva Parcio de Seleme, autorizaron el registro del vehículo y de la persona. Con la presencia de testigos, los agentes llevaron a cabo la requisa.

Se incautaron cigarrillos de marihuana

En el interior del auto, la policía halló dos cigarrillos artesanales y hojas de una sustancia que, al ser sometida a un reactivo de prueba, arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, con un peso de 4,83 gramos.

Tras el secuestro de la sustancia, el hombre fue imputado en libertad, con previa constatación de su domicilio. El operativo, que se extendió desde las 18:30 hasta las 21:50 horas, fue supervisado por el Comisario Ricardo Espósito, jefe de la Comisaría Distrito Mosconi.