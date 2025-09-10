Quiso robar un jean y lo detuvieron los empleados

El sospechoso fue trasladado al Hospital Regional por hallarse en estado de “intoxicación”.

Durante la tarde de este martes, alrededor de las 16 horas, personal de la Comisaría Primera intervino en un local céntrico de Comodoro Rivadavia tras un alerta recibido en el grupo de prevención de comerciantes.

El aviso solicitaba presencia policial en el comercio “Balbi”, donde al llegar los efectivos constataron que un hombre se encontraba retenido por los empleados. Según el parte oficial, el individuo habría intentado sustraer un pantalón de jean que ocultó entre sus prendas, el cual descartó al ser interceptado.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. Debido a que presentaba un estado de intoxicación, se dispuso su traslado al Hospital Regional para certificar su estado de salud.

El hombre quedó a disposición del juez de turno, quien resolvería si recuperaba la libertad o si permanecía alojado de manera preventiva en sede policial.