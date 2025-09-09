Un abusador continuará en libertad, al menos hasta fin de mes

La fiscalía había pedido la prisión preventiva para O.I.V.C., imputado por múltiples hechos de abuso sexual agravado contra dos menores.

La mañana de este martes se llevó a cabo en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia preliminar en la que se encuentra imputado O.I.V.C. La fiscal general, María Laura Blanco, ratificó la acusación en su contra y solicitó prisión preventiva por tres meses o hasta la realización del juicio, debido a la gravedad de los hechos, la expectativa de pena, los antecedentes computables del acusado y el riesgo de fuga o entorpecimiento.

Por su parte, la defensora pública María Cristina Sadino pidió el sobreseimiento en relación a una de las víctimas y rechazó el pedido de prisión preventiva. Argumentó que su defendido tiene derecho a transitar el proceso en libertad bajo el principio de inocencia y sostuvo que no existen peligros procesales, solicitando medidas alternativas.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió rechazar la prisión preventiva y dispuso un cuarto intermedio de la audiencia preliminar hasta el 30 de septiembre. Mientras tanto, el imputado deberá cumplir medidas sustitutivas: prohibición de salir de la ciudad, presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y prohibición de acercamiento o contacto con las víctimas.

Ante la decisión, la fiscal solicitó la revisión de la medida de coerción, que será analizada este miércoles por dos jueces distintos.

CINCO AÑOS DE ABUSOS

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos atribuidos a O.I.V.C. habrían ocurrido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2018. En relación a la primera víctima, se lo acusa de abuso sexual simple agravado por la convivencia con una menor de 18 años (dos hechos), abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la misma circunstancia y abuso sexual con acceso carnal agravado por convivencia (al menos cinco hechos).

Respecto de la segunda víctima, se lo imputa por al menos doce hechos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia con una menor de 18 años.

La escala penal prevista para estos delitos va de 8 a 20 años de prisión. En la audiencia también participó Andrea Mac Garva, asesora de menores, en representación de las víctimas.