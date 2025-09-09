Licitan una obra en la Ruta 3, al sur de Rada Tilly

Se trata de un tramo estratégico que también incluirá tareas de protección costera en la zona del Cerro Chenque

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la licitación de una obra considerada clave para la Ruta Nacional Nº 3 y la protección del Cerro Chenque, en el marco del Convenio de Compensación de Deuda con Nación.

Se trata de la Licitación Pública Nº 38-AVP-2025, destinada a tareas de conservación de la ruta nacional en el tramo comprendido entre el Empalme con la Ruta Provincial Nº 27 y el límite entre Chubut y Santa Cruz; y en el acceso al Cerro Chenque, incluyendo además tareas de protección costera de la ruta al pie del talud de este último.

De este modo, se busca avanzar en una obra de vital importancia, considerando que la Ruta Nacional Nº 3 es la principal vía que une la región patagónica, desde Tierra del Fuego hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de constituirse como un corredor turístico, de cargas y de integración territorial, atravesando cinco provincias argentinas en su extenso recorrido.

CORREDOR ESTRATEGICO

Al respecto, Torres destacó la importancia de la obra y consideró que “este proyecto es fundamental no solo para garantizar la seguridad vial en un corredor estratégico como la Ruta 3, sino también para proteger al Cerro Chenque, un ícono de Comodoro Rivadavia y de toda la región sur de Chubut”.

En el mismo sentido, el mandatario ratificó: “Nuestro compromiso es claro: obras que se licitan, obras que se hacen”.

Sobre la inversión que llevará adelante la Provincia, el titular del Ejecutivo precisó que “son más de 8.800 millones de pesos destinados a una obra que va a transformar la conectividad, acompañar el desarrollo económico y dar respuesta a un reclamo histórico de los chubutenses”, agregando que “cada peso invertido en infraestructura es futuro para nuestra provincia”.

“Esta licitación reafirma nuestra decisión política de avanzar con un plan integral de infraestructura vial que busca potenciar la integración territorial y acompañar el crecimiento productivo de Chubut”, concluyó el gobernador.

OBRAS Y TAREAS DE PROTECCION COSTERA

A través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), el Gobierno de Chubut lanzó la Licitación Pública Nº 38-AVP-2025 – Exp. 1442-DIV-25, destinada a la “Conservación de Rutina – Sistema Modular Provincia del Chubut” sobre la Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp. RP Nº 27 – Límite Chubut/Santa Cruz, Sección Km 1822,20 (Emp. RP Nº 39) – Km 1842,77 (Acceso Cerro Chenque), incluyendo además tareas de protección costera de la RN Nº 3 al pie del talud del Cerro Chenque, en el Departamento Escalante.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $8.838.179.000, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y las ofertas se abrirán el 30 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas, en la sede central de la AVP, ubicada en Love Jones Parry Nº 533 de la localidad de Rawson.