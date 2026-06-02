El ISFD 806 pone en marcha "Punto de Fuga", una propuesta artística para adolescentes

El programa de la Formación Artística Vocacional está destinado a jóvenes de 14 a 17 años y combina teatro, danza, música, artes visuales y herramientas digitales en un espacio de creación colectiva.

El Instituto Superior de Formación Docente N° 806 presentará este sábado 6 de junio “Punto de Fuga”, una nueva propuesta de la Formación Artística Vocacional (FAV) orientada a adolescentes de entre 14 y 17 años. La iniciativa busca articular arte, tecnología y participación comunitaria a través de experiencias de creación y experimentación.

La propuesta estará a cargo de un equipo integrado por cinco docentes y se desarrollará en cuatro disciplinas: teatro, danza, artes visuales y música. Los participantes podrán elegir uno de estos lenguajes artísticos en cada ciclo para profundizar su formación técnica.

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Además de los espacios específicos de cada taller, el programa contempla instancias de articulación colectiva al cierre de cada eje temático. En esos encuentros, los grupos compartirán sus procesos creativos con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre pares.

Entre los aspectos destacados de “Punto de Fuga” figura la incorporación de tecnologías digitales y redes sociales como herramientas de producción y registro. Los talleres generarán contenidos vinculados a las temáticas trabajadas durante el año, que luego se integrarán en formatos de podcast. A su vez, las plataformas digitales de la institución servirán para difundir las producciones realizadas por los jóvenes, desde coreografías y canciones hasta registros audiovisuales de los procesos de trabajo.

Desde la institución señalaron que la propuesta se enmarca en una perspectiva de educación artística no formal, concebida como un aporte al desarrollo emocional, social y cognitivo de los adolescentes. En ese sentido, el proyecto apunta a fortalecer la construcción de identidades colectivas y los vínculos con el entorno local.

“Punto de Fuga” se suma a la oferta de la FAV, integrada también por la Escuela de Música, el Centro de Expresión Infantil, los talleres libres para adultos y el Programa de Coro y Orquesta.