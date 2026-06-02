El tráiler inició su atención en el barrio Juan XXIII

Luego de su paso por la zona norte de la ciudad, donde registró casi 3.000 prestaciones sanitarias, el dispositivo se trasladó a la zona sur.

En el marco de las políticas de descentralización y fortalecimiento de la atención primaria que impulsa la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el tráiler de salud comenzó este lunes a funcionar en las instalaciones de la Asociación Vecinal del barrio Juan XXIII, donde permanecerá durante todo el mes de junio acercando servicios sanitarios esenciales a los habitantes del sector.

Al respecto, el secretario de Salud del Municipio, Jorge Espíndola, señaló que “elegimos este espacio porque cuenta con buena accesibilidad y calles asfaltadas, lo que nos permite garantizar la continuidad del servicio incluso durante los días de lluvia, algo que en otros lugares puede verse condicionado por cuestiones climáticas o de movilidad”.

En relación con la importante concurrencia registrada en la primera jornada, indicó que “nos encontramos con una gran presencia de personas. Comodoro atraviesa un momento complejo en materia sanitaria debido a la reducción de programas nacionales y a la pérdida de empleo de muchas familias, que también implica la pérdida de cobertura médica y una mayor demanda del sistema público de salud”.

“El dispositivo ofrece un abordaje integral que incluye controles de enfermería, atención obstétrica, consultas con médicos generalistas y la aplicación de vacunas de calendario. Además, cuando se detecta la necesidad de estudios complementarios o atención de mayor complejidad, las personas se retiran con los turnos gestionados y el seguimiento correspondiente para avanzar en un diagnóstico y tratamiento oportunos. Ese acompañamiento es fundamental”, detalló Espíndola.

Respecto a la cobertura inmunológica, el titular de la cartera sanitaria destacó la respuesta de la comunidad. “Este año observamos una mayor concurrencia que en 2025. Se viene realizando una importante campaña de concientización para que las familias completen los esquemas de vacunación de sus hijos”. Asimismo, detalló que actualmente se aplica la vacuna antigripal y que la única dosis que presenta faltante momentáneo por cuestiones de provisión es la del HPV, mientras que el resto del calendario nacional se encuentra disponible.

Según adelantó el funcionario, “una vez finalizada la permanencia en Juan XXIII, se planificará el regreso del dispositivo a la zona norte de la ciudad. La intención es continuar acercando servicios de salud a distintos sectores de Comodoro y garantizar igualdad de acceso para todos los vecinos”, afirmó.

Finalmente, Espíndola recordó que el tráiler viene de desarrollar una intensa labor en la Asociación Vecinal del barrio Don Bosco. “Durante abril y mayo se concretaron 2.903 prestaciones sanitarias. De ese total, 1.038 correspondieron a consultas en especialidades médicas y 1.865 a prácticas de enfermería”, detalló, reflejando el alcance y la importancia de esta herramienta de atención territorial impulsada por el Municipio.