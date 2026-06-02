Continúa la convocatoria a vecinos de la Etapa 1 del loteo Radio Estación

La Secretaría de Ordenamiento Territorial solicita a las familias comprendidas en las manzanas 112, 118 y 125 que actualicen su situación dominial. El trámite deberá realizarse antes del 30 de junio en la Unidad de Tierras N° 1 del barrio Stella Maris.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, convoca de manera urgente a los vecinos del sector Radio Estación -Etapa 1-, comprendidos en las manzanas 112, 118 y 125, en el marco de la Resolución N° 2653/23, a fin de actualizar su situación dominial y avanzar con las gestiones de preadjudicación de tierras.

Los vecinos deberán presentarse en la Unidad de Tierras N° 1, ubicada en avenida Dalle Mura 225, esquina Massini, en el barrio Stella Maris, únicamente los días lunes, martes y miércoles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas. La fecha límite para realizar el trámite será el miércoles 30 de junio de 2026, inclusive.

En relación a la importancia de la actualización documental, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó la relevancia de este procedimiento para brindar seguridad jurídica a las familias del sector.

“Es fundamental que los vecinos comprendidos en esta resolución se acerquen a la brevedad a nuestras oficinas del barrio Stella Maris para poder avanzar con las preadjudicaciones y dar previsibilidad a cada adjudicatario”, expresó el funcionario.

Asimismo, Hernández indicó que “el personal técnico estará a disposición para asesorar a los vecinos y agilizar los expedientes”, con el objetivo de facilitar el proceso administrativo correspondiente.