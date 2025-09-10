Una adolescente de 14 años mató a una mujer en medio de una pelea entre familias

Una disputa entre dos familias en la ciudad entrerriana de Concordia terminó de manera trágica el martes por la tarde, cuando una adolescente de 14 años apuñaló y mató a una mujer de 26 en el barrio Llamarada.
Según informaron medios locales, en la pelea se utilizaron distintos elementos como palos y cuchillos. En medio del enfrentamiento, la menor atacó a su vecina, identificada como Jésica Noemí Bravo, asestándole una puñalada en el pecho.
La víctima fue trasladada de urgencia por un vecino al Hospital Masvernat, pero pese a los esfuerzos médicos falleció pocos minutos después de su ingreso.
La Policía intervino en la zona para contener la situación y restablecer el orden. El caso quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir dado que la autora del homicidio es menor de edad. Por el momento, una persona fue detenida y no se descartan más arrestos en el marco de la investigación.
El hecho conmocionó a los vecinos, quienes aseguraron que los conflictos entre ambas familias venían de larga data y este martes alcanzaron su punto más dramático.
En redes sociales, familiares y allegados despidieron a la víctima con dolorosos mensajes. Una de sus hermanas escribió: “Hoy la vida se lleva una parte nuestra hermana, es tan injusta. Por defender a los tuyos, hoy costó tu vida. Te amo para siempre mi Jesi, vamos a hacer justicia por vos y por mis cuatro sobrinos que hoy quedaron sin mamá”.
Otra familiar sumó: “¿Cómo le explicás a unos hijos que su mamá no va a volver? Mamá ya no los va a bañar, no les va a hacer la merienda, mamá ya no está. Justicia por Jesi, que esto no quede impune”.