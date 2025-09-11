"El bombero eligió conducir con alcohol en sangre"

Una hermana de Mayra Remolcoy exige justicia. El siniestro vial ocurrió el 25 de agosto. “Esto no fue un accidente; fue una decisión que la mató”, manifestó.

En la madrugada del lunes 25 de agosto, alrededor de las 6:00, un trágico siniestro vial en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y calle Juan B. Justo dejó a Mayra Remolcoy fallecida y al menos ocho personas heridas. Ese punto, conocido por su alta circulación vehicular, fue escenario del hecho que conmocionó a la ciudad.

Una de las hermanas de Mayra expresó el dolor y el reclamo familiar: “Soy una de las hermanas de Mayra, quien perdió la vida el 25 de agosto de 2025 en un siniestro vial que la justicia caratuló como homicidio culposo agravado”. Denunció además la conducta del conductor implicado: “Esa noche, un hombre que llevaba el uniforme de bombero eligió conducir con alcohol en la sangre, cruzar el semáforo en rojo, con más pasajeros de los permitidos”.

Sobre esta conducta, agregó: “Un uniforme que debería representar salvar vidas se convirtió en símbolo de imprudencia. Esa decisión, porque no fue un accidente, terminó con la vida de mi hermana”.

Respecto a la respuesta judicial, la familia muestra su descontento con la calificación y posibles sanciones: “La justicia habla de homicidio culposo agravado, una figura que reconoce los agravantes de la conducta, pero que en la práctica suele traducirse en sanciones leves: algunos años sin carnet, sin credencial de bombero, y nada más. Y mientras tanto, las familias quedamos con la condena de por vida: enterrar a quienes amamos, aprender a vivir con una ausencia que no se repara nunca”.

El dolor personal quedó claro al hablar de los hijos de Mayra: “Mayra dejó dos hijos que la necesitan todos los días. Yo sé lo que es perder a una madre, y aunque mi relación con la mía no era perfecta, dolió como nada en el mundo. Esa herida no sana nunca. Por eso no quiero ni imaginar lo que sienten sus hijos: la falta de su mamá, la complicidad que tenían, los abrazos que ya no están. Nadie merece crecer con ese vacío”.

La hermana de Mayra hizo un llamado solidario más amplio: “Pero más allá de este caso, quiero dejar algo claro: esto no es solo por Mayra. Este descargo también es por todos los que ya no están por culpa de un siniestro vial. Por cada familia que quedó destrozada, por cada hijo que crece sin su madre o su padre, por cada hermano que llora en silencio, por cada abuelo que se despide de su nieto demasiado temprano”.

Finalmente, pidió un compromiso colectivo con las víctimas: “Por eso hoy pido apoyo para todas las familias que sufren lo mismo y que sienten que la justicia nunca alcanza”.