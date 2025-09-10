Nación traspasa obras a Chubut, en el marco del desendeudamiento

El gobernador Ignacio Torres se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y concretó la firma de una adenda al convenio de desendeudamiento con el Estado Nacional que permitirá el traspaso de obras inconclusas a la Provincia y, en consecuencia, la reducción de deuda más grande en la historia de Chubut.

El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Economía de la Nación y contó con la participación del fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner; el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; el ministro de Economía provincial, Miguel Arnaudo; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y la subsecretaria de Política Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, Valeria Patricia Sánchez.

La adenda incluye la transferencia de obras específicas, lo que permitirá a la Provincia reducir la deuda en 101.000 millones de pesos y dejar de pagar intereses de deuda, generando un ahorro de $3.000 millones mensuales, que serán destinados a la ejecución y finalización de obras prioritarias.

CASI DOS AÑOS DESPUES

Torres recordó que “hacia fines de 2023, cuando asumimos, Chubut tenía una deuda que superaba los $250.000 millones con el Fondo Fiduciario de las Provincias, comprometiendo seriamente el futuro de todos los chubutenses”, y destacó que “en enero de 2025, gracias a que implementamos la mayor política de desendeudamiento de nuestra historia, logramos reducir esa deuda a menos de la mitad, ahorrándole a la Provincia $119.000 millones”.

“Hoy, con la adenda que sumamos al convenio, logramos disminuir la deuda en otros $101.000 millones, haciéndonos cargo de las obras que Nación decidió interrumpir y transferir a la Provincia, quedando un saldo de deuda de $30.000 millones”, puntualizó Torres.

“Hasta hoy, solo en intereses de esta deuda heredada, la Provincia pagaba más de $3.000 millones por mes. Ahora, ese dinero se destinará a la finalización de las obras de infraestructura clave que nos transfirió Nación”, remarcó el gobernador.

LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO

Entre los proyectos que forman parte de la adenda, se destacan:

– Finalización de la Ruta Nacional N° 3 (Doble Trocha) entre Puerto Madryn y Trelew.

– Reconstrucción de la Ruta Nacional N° 40, tramo Facundo – Tamariscos.

– Reacondicionamiento de la Ruta Nacional N° 40, tramo Tecka – Esquel.

– Mantenimiento de la traza urbana de la Ruta Nacional N° 3, desde la rotonda de ingreso a Comodoro Rivadavia hasta la de Rada Tilly.