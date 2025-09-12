Policías observaron la maniobra y detuvieron al ladrón. Sucedió en el sector de las calles Italia y Sarmiento.

Robó de una camioneta un sobre con $2 millones

Personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia detuvo este viernes, por la mañana, a un hombre que violentó una de las puertas de una camioneta estacionada y robó de su interior un sobre con dinero.

El robo se produjo en el sector de las calles Italia y Sarmiento, frente al colegio María Auxiliadora.

Policías que patrullaban por el lugar observaron cuando el ladrón dañó una de las puertas de una camioneta estacionada y sustrajo un sobre.

Tras una corta persecución, el ladrón fue detenido y se comprobó que el sobre contenía 2 millones de pesos en efectivo, confirmaron fuentes oficiales.