Durante el allanamiento incautaron distintos elementos probatorios. Hay un detenido en la causa.

Allanan en Rada Tilly por un robo de cobre en Las Heras

Un hombre permanece detenido por robo en la zona petrolífera de Las Mesetas, a unos 65 kilómetros de Las Heras. La investigación se inició en agosto cuando se halló una camioneta atascada, sin ocupantes y con rollos de cable de cobre desnudo en la caja de la misma.

En un trabajo conjunto entre la División de Investigaciones de Las Heras y sus pares de Comodoro Rivadavia, y la intervención del Juzgado de Instrucción N°1 de Las Heras, se recolectaron las pruebas correspondientes para dictar la orden de allanamiento en un domicilio de Rada Tilly.

En el operativo de este viernes secuestraron una llave de ignición correspondiente a la camioneta hallada, tres equipos de comunicaciones, dos teléfonos celulares y elementos de interés para la causa.

En tanto, el hombre quedó detenido e incomunicado en la dependencia policial de Las Heras.

El operativo fue posible a partir de la labor articulada entre las fuerzas policiales de Santa Cruz y Chubut.

Imagen de WhatsApp 2025-09-12 a las 18.58.10_1b69e2db