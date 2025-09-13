Matías Rima preso otra vez por intentar ingresar a una vivienda

El excampeón mundial de futsal fue sorprendido junto a un cómplice cuando trataba de forzar la puerta de una casa en el barrio Jorge Newbery. Tenía una réplica de arma de fuego.

El exjugador de futsal y campeón mundial Matías Rima, de 34 años, fue detenido este jueves por la tarde en Comodoro Rivadavia mientras intentaba ingresar a una vivienda en el barrio Jorge Newbery.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Asturias y Pasaje Los Patos, donde un testigo advirtió la presencia de dos hombres que habían saltado un paredón y daban señales de querer forzar una puerta. De inmediato dio aviso a la policía.

Personal de la Comisaría Segunda, la División de Policía de Investigaciones (DPI) y la División Canes desplegó un operativo en el lugar y logró ubicar a Rima y a su acompañante, de 35 años. Durante la requisa, al exdeportista se le secuestró una réplica de arma de fuego calibre 4.5 milímetros. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la justicia, mientras que se labró un acta contravencional por la tenencia del arma.

El comisario Lucas Cocha confirmó que Rima había sido detenido semanas atrás por otros delitos contra la propiedad, aunque recuperó la libertad tras las audiencias judiciales. “En algún momento tendrá que cumplir con la condena que le corresponda. Ahora queda en manos de la justicia”, señaló. También sugirió que se evalúa si el sospechoso requiere algún tipo de tratamiento.

EL OCASO DE UN DEPORTISTA

La situación judicial de Rima se agrava por su historial delictivo en los últimos meses. El pasado 14 de julio fue detenido en barrio Quirno Costa cuando intentó robar una cubierta de auxilio de un vehículo.

En junio, ingresó a una vivienda del barrio La Loma tras ganarse la confianza de una vecina que lo conocía desde la infancia. Allí encerró al hijo de ocho años de la mujer en el baño y sustrajo un televisor y otros objetos, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. Al día siguiente regresó con un cómplice y volvió a llevarse pertenencias de la misma casa.

Meses antes, en enero, fue señalado como autor de un robo en otra vivienda del mismo barrio. En esa ocasión, el hijo de la propietaria lo identificó al enfrentarlo durante el intento de hurto, reconociéndolo por su trayectoria deportiva.