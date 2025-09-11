Lo detuvieron cuando robaba un regulador de gas en Km 3

Un vecino que observó la maniobra a través de cámaras de seguridad de su domicilio alertó a la policía.

A las 15:50 de este jueves, la Comisaría Mosconi recibió el llamado de un habitante de Kilómetro 3 que observó por las cámaras de seguridad de su casa, que en un domicilio cercano había un hombre robando el regulador del nicho de gas de una vivienda. El testigo describió que el sospechoso vestía buzo rojo y pantalón corto negro.

Una comitiva policial se dirigió al lugar y a dos cuadras, sobre la calle Don Bosco, interceptaron a un hombre de características físicas y de vestimenta similares a las descriptas por el testigo. Al momento de identificar al sospechoso, se constató que llevaba consigo una pinza sin marca visible, con mango de color rojo. Se realizó un recorrido por inmediaciones del lugar sin lograr dar con el elemento sustraído.

El aprehendido, de 28 años, fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de las autoridades judiciales de Comodoro Rivadavia.