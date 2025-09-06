El hombre que se atrincheró afronta  una causa anterior por delitos graves

Oscar Isaías Valdez Carabajal fue detenido el jueves por la tarde en Ciudadela, luego de negarse a entregar sus hijos, encerrarse con ellos en su vivienda y amenazar con armas a policías. Este sábado la Fiscalía planteó que se someta a un juicio rápido en el marco de esta causa. Sin embargo, la próxima semana deberá comparecer en una audiencia por otro caso. Allí la Justicia resolverá si eleva a juicio una denuncia en la que está imputado por delitos contra la integridad sexual. Mientras tanto, continuará en prisión preventiva.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se realizó este sábado la audiencia de control de detención de Oscar Isaías Valdez Carabajal. Se trata del ciudadano dominicano que fue aprehendido el jueves después de atrincherarse en una vivienda del barrio Ciudadela. Ese día, el hombre se negó a cumplir una orden legal que lo conminaba a entregar sus hijos a representantes judiciales. También amenazó a policías con un cuchillo y un hacha, hasta que lograron reducirlo.

En la audiencia de este sábado, Valdez fue imputado por resistencia a la autoridad, según lo solicitado por la fiscalía como parte acusadora. Se declaró legal la detención y se resolvió avanzar hacia un juicio rápido, pero a pedido de la defensa, se pasó a un cuarto intermedio de cinco días. Además, el juez dictó la prisión preventiva.

El acto estuvo presidido por el juez penal Mariano Nicosia. Por la fiscalía participó el procurador fiscal Facundo Oribones. También estuvo presente la asesora de Familia, Carolina García. Mientras, la defensa del imputado fue ejercida por Alejandro Varas y Juliana Fuentes, representantes de la Defensa Pública.

Oribones relató lo ocurrido el 4 de septiembre, a las 11:20, cuando personal policial fue a la casa de Valdez en 1º de Mayo al 300, para acompañar a trabajadores del Servicio de Protección de Derechos. Debían cumplir una orden de la jueza de Familia, Guillermina Sosa, que disponía que entregara a sus hijos al organismo.

El fiscal explicó que el imputado se mostró agresivo. Primero atendió a los agentes policiales y luego volvió a salir con un cuchillo y un hacha. Gritó: “Váyanse de acá, los voy a matar a todos”, y se atrincheró en la vivienda.

Ante la situación, personal de Infantería rodeó el perímetro y luego intervino el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Se negoció la restitución de los menores de edad y finalmente miembros del GEOP desarmaron al hombre en el patio trasero, donde fue detenido.

La fiscalía solicitó que se declarara legal la detención, ocurrida en flagrancia y le imputó a Valdez el delito de resistencia a la autoridad en calidad de autor. También pidió la realización de un juicio rápido.

La defensa no objetó la legalidad de la detención y tampoco la imputación. Sin embargo, planteó que el caso correspondería a una desobediencia judicial, no a resistencia. A la vez, los defensores se opusieron a un juicio rápido porque su representado enfrenta otra causa.

La próxima semana, Valdez deberá comparecer en la audiencia preliminar de un caso por delitos contra la integridad sexual, figura legal por la que arriesga una pena que podría llegar a 20 años de cárcel en caso de ser hallado culpable en un juicio.

“Tiene un delito de amenazas y una causa en trámite por delitos contra la integridad sexual, que por reserva no podemos detallar”, indicó Oribones en declaraciones periodísticas al término de la audiencia de este sábado.

SEGUIRA DETENIDO

El juez Nicosia autorizó el juicio rápido por resistencia a la autoridad. Declaró legal la detención y habilitó a la fiscalía a presentar pruebas. Sin embargo, la defensa pidió que los hijos del imputado declaren en Cámara Gesell y solicitaron un plazo de 15 días.

El magistrado aceptó el pedido, fijó un cuarto intermedio de cinco días hábiles y postergó la producción de prueba hasta el 15 de septiembre. Ese día continuará la audiencia preparatoria en la causa por lo ocurrido el jueves en Ciudadela.

La fiscalía sostuvo que existen riesgos de fuga y recordó los antecedentes de Valdez. Además, destacó que rige una prohibición de acercamiento a sus hijos. La defensa rechazó el pedido de prisión preventiva. Alegó que el acusado siempre se presentó ante la Justicia y que ya cumplió una pena de un año en su domicilio.

El juez dispuso mantener la prisión preventiva. Consideró que el imputado ya no está al cuidado de sus hijos y que enfrenta una causa por la que podría recibir una condena grave.