Secuestran bebidas alcohólicas en un comercio de avenida Estados Unidos

El procedimiento se realizó durante la madrugada. La policía constató la venta de alcohol y labró un acta de infracción.

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:45 horas, personal policial de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia secuestró bebidas alcohólicas en un comercio ubicado en Avenida Estados Unidos al 200, por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 8787/06, artículo 1.

Según el parte oficial, efectivos que realizaban un patrullaje preventivo observaron a dos hombres comprando bebidas en el local comercial “Multi-Emmanuel”. Tras la intervención, se procedió a la identificación de los compradores y de la empleada que concretó la venta.

Como resultado, se labró el Acta de Infracción Municipal N.º 79098 y se procedió al secuestro de las bebidas alcohólicas. Asimismo, se dio intervención al área de habilitaciones comerciales para continuar con las actuaciones correspondientes.