Imputaron al camionero detenido por intento de coima

Según un cabo primero de la Policía del Chubut que lo controló en Rawson, el chofer le ofreció 300 mil pesos para que lo dejara continuar viaje con la mercadería ilegal que transportaba hacia Puerto Madryn.

Luego de ser denunciado por la Policía del Chubut de ofrecer una coima a un cabo primero durante un control, el camionero Nicolás Flores Orquezo quedó detenido. Así lo decidió la jueza de Rawson Eve Ponce.

Según el parte de prensa de Fiscalía, el camionero intentó sobornar al uniformado para que dejara circular a su camión que trasladaba frutas y verduras, electrodomésticos y sustancias químicas.

Flores Orquezo tiene nacionalidad boliviana y vive en Puerto Madryn. Los policías que lo controlaron en Rawson observaron cómo desde el camión se traspasaba mercadería a dos camionetas. Estos fueron quienes realizaron la denuncia penal luego del intento de coima a uno de ellos. Se trata de la sargento Natalia Benito y del cabo primero Hugo Maldonado.

En la audiencia de apertura de investigación solicitada por la Fiscalía de Rawson, la funcionaria Patricia Cárcamo indicó que el ilícito se produjo el 28 de agosto a las 13.55.

Los policías realizaban un patrullaje preventivo y al circular por la calle Patagonia observaron un camión con acoplado y dos camionetas (una Mercedes Benz y una Toyota Hiace) mal estacionados. Los tres vehículos obstruían la circulación.

Al momento de intervenir, los policías constataron que varias personas estaban trasbordando mercadería del camión a las camionetas. Benito y Maldonado notaron que los elementos que se trasladaban eran frutas y verduras, pero que eran transportados junto a otros elementos como electrodomésticos y sustancias químicas que estaban en el interior del camión.

La posición de las camionetas y el camión constituían una infracción a la ley de tránsito. Respecto a los alimentos que no pueden ser transportados con esas otras sustancias, se dio intervención al personal de Bromatología de la Municipalidad de Rawson.

Mientras se solicitaba la documentación pertinente, el camionero se acercó al cabo primero y lo apartó del resto de las personas. Esta actitud inusual le llamó la atención al policía. Fue en ese momento que Flores Orquezo, según el relato del denunciante, le ofreció en voz baja una suma de dinero: “yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos $300.000 para que me deje ir”.

Maldonado hizo caso omiso a la propuesta realizada que tenía el objetivo de evitar la intervención policial, ante la infracción de tránsito constatada. Por ello realizó el acta de infracción.

Fiscalía dio cuenta de los elementos de prueba con los que se cuentan hasta el momento, testimonios, actas realizadas y una grabación de audio efectuada por uno de los suboficiales que intervinieron en el procedimiento.

La agraviada en el caso es la Administración Pública y la investigación está a cargo del fiscal Leonardo Cheuqueman.