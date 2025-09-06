Los menores fueron hallados en el arroyo Don Esteban, del departamento de Río Negro, en Uruguay. Allí también se ubicó el cuerpo sin vida del progenitor.

Encontraron muertos a los hermanos de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por su padre

Los niños de dos y seis años que eran intensamente buscados en Uruguay luego de que su padre los retirara a la fuerza de su hogar fueron encontrados este viernes sin vida.

Según detalló la prensa local, los menores fueron hallados en el arroyo Don Esteban del departamento (provincia) de Río Negro, cercano al de Soriano, donde ocurrió el hecho.

Allí también fue encontrado el cuerpo sin vida del padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien era requerido por la Justicia por “un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares” y el pasado miércoles había sacado a los niños de la casa.

Luego de ocurrido el hecho tres días atrás, la madre de los niños publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba que estaba “desesperada” por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos.

El Ministerio del Interior uruguayo informó este viernes mediante un comunicado “con profundo dolor” el hallazgo de los cuerpos de los niños de seis años y dos años a quien su progenitor, de 28 años y denunciado por violencia de género por su ex pareja, “había raptado de su hogar”, en el departamento de Soriano, el pasado miércoles.

“El hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro, donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas”, detalla el texto.