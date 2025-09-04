Bielsa metió a Uruguay en la Copa del Mundo

El seleccionado charrúa goleó 3-0 a Perú y se clasificó para el Mundial. Los peruanos quedaron se quedaron sin chances.

La selección de Uruguay impuso su jerarquía individual en el Estadio Centenario de Montevideo y goleó a Perú 3-0 por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este triunfo le aseguró su lugar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin importar lo que ocurra con los demás resultados de la última jornada, que será el próximo martes, los charrúas, comandados por el argentino Marcelo Bielsa, dirán presentes en la próxima cita mundialista gracias a los 27 puntos cosechados en estos 17 partidos.

Rápidamente se puso en ventaja el conjunto local a través de un buen cabezazo de Rodrigo Aguirre, el delantero de América de México, que aprovechó el centro desde la derecha de un Guillermo Varela lanzado al ataque. El triunfo parcial le dio tranquilidad a los del “Loco" Bielsa y una notoria impaciencia a los dirigidos por Oscar Ibáñez, que comenzaron a sentirse afuera del Mundial.

En el segundo tiempo, la “Celeste” repitió la fórmula del primer gol y estiró la ventaja. Otra vez temprano, un centro desde la derecha puso a Aguirre en posición de gol, quien cabeceó nuevamente y, aunque no llegó a la valla de Pedro Gallese, el rebote le quedó a Giorgian de Arrascaeta, el mediocampista ofensivo de Flamengo que puso el 2-0 con un potente disparo que se metió luego de rozar el travesaño.

Ese gol le bajó el martillo al partido. Perú intentó someter a Uruguay, llevarlo a su campo, pero sus esfuerzos y su ímpetu fueron en vano. Uruguay aguantó bien, contragolpeó cuando pudo, tuvo la pelota cuando la oportunidad se le dio y no mucho más. Resolvió todo con aquel gol de De Arrascaeta, el encargado de las posesiones largas del equipo del “Loco” hasta su salida. El arquero Sergio Rochet fue casi un espectador de lujo.

Sobre el final, con los peruanos totalmente vencidos y resignados respecto del resultado parcial, Brian Rodríguez dejó de cara al arco a Federico Viñas, que había entrado un ratito antes y terminó de liquidar un partido que, psicológica y anímicamente, ya había terminado tiempo antes.

La última fecha, que finalmente y para alegría de los uruguayos únicamente será para decorar su posición en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, será en tierras trasandinas ante el también eliminado Chile de Nicolas Córdova, que marcha último entre las diez selecciones. Al tiempo que Perú, también sin chances de ir al próximo Mundial, va a recibir a otro clasificado como Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.