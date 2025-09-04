La modelo disfruta de su nueva etapa de soltera y mantiene encuentros con un hombre 8 años menor que ella.

Quién es el hombre con el que Evangelina Anderson olvidó a Demichelis

Evangelina Anderson disfruta de su etapa de soltera y se prepara para su debut en MasterChef Celebrity. La modelo que se separó después de casi 20 años en pareja con Martín Demichelis recupera el tiempo perdido y estaría saliendo con un hombre de 34 años.

“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo “la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí””, le confió la jurado de Los 8 escalones a Pepe Ochoa en LAM (América).

“Él es joven, muy lindo y tiene unos ocho años menos que ella. Estuvieron varias veces ya en el departamento de él”, sumó el periodista.

Además, contó que en una charla que tuvo con la modelo esta le confió que perdió mucho tiempo y que ahora solo quiere divertirse. “La voy a pasar bárbaro”, le dijo la rubia a Ochoa.