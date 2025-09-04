Paraguay vuelve a clasificar a un Mundial tras 15 años

La “Albirroja” empató en Asunción sin goles con Ecuador y clasificó para la cita mundialista. Venezuela y Bolivia son los que pelean jugar el repechaje.

Paraguay empató este jueves de local 0-0 ante Ecuador y con ese resultado logró la clasificación para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. La última vez que había jugado una Copa del Mundo fue en la de Sudáfrica 2010.

El primer tiempo en Asunción fue cerrado, sin grandes diferencias entre los equipos. La “Albirroja” tuvo las chances más claras, pero se encontró con un muy sólido Hernán Galíndez que sostuvo a una “Tri” que tuvo pocas llegadas al arco defendido por Roberto Fernández.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto comandado por Sebastián Beccacece inclinó un poco la cancha y se hizo cargo del dominio, pero no pudo trasladarlo al resultado. Al local, por otro lado, le costó tomar el protagonismo y fue con más ganas que ideas.

La más clara del equipo dirigido por Gustavo Alfaro la tuvo Andrés Cubas, que buscó sorprender con un misil le pegó en el travesaño. Al final, pese a los cambios, a ningún equipo le alcanzó para romper el cero en Asunción y se fueron con un punto para cada uno.

Así las cosas, los países clasificados por Conmebol para el Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. En la última fecha de estas Eliminatorias se definirá quién jugará el repechaje entre Venezuela y Bolivia.