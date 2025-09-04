Leo Messi: "poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé"

El capitán de Selección campeona del Mundo jugó este jueves en el Mâs Monumental su último partido oficial en suelo argentino. Y encima lo hizo con dos goles.

El capitán Lionel Messi celebró este jueves su último partido oficial ante su afición con un doblete en la goleada de 3-0 que la Selección Argentina obtuvo ante Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana para la Copa del Mundo del 2026, en una noche cargada de emoción en el estadio Mâs Monumental.

"Sabiendo que era el último, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre fue una alegría jugar delante de esta gente, y más después de ganar los títulos", expresó Messi a la televisión local.

"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Muchos años tuve el cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá también en mi país, con mi gente", agregó.

Messi no pudo contener las lágrimas al escuchar las ovaciones de los 87.000 espectadores durante los ejercicios de calentamiento en el campo de juego. Sus tres hijos estuvieron a su lado cuando sonó el Himno Nacional Argentino en otro momento emotivo.

"Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar", cantó el público argentino tras los goles de su capitán a los minutos 38 y 79, y lo mismo hicieron sus compañeros tras el encuentro.

"No creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue (...) Lo que está claro es que este es el último partido por los puntos acá", apuntó Messi.

Durante el partido, Argentina llevó peligro desde los primeros minutos con varias combinaciones entre Messi y Franco Mastantuono, pero no pudo aprovechar las ocasiones frente al arco rival.

El primer gol de Messi llegó a los 39 minutos con un toque suave por encima de tres defensores que intentaban cubrir el arco, luego de una jugada que inició en un pase de Leandro Paredes y asistencia de Julián Alvarez.

Argentina anotó su segundo tanto a los 75 minutos con un remate de cabeza del suplente Lautaro Martínez tras un centro de Nicolás González desde el sector izquierdo.

Messi marcó su doblete a los 79 minutos tras una asistencia de Thiago Almada.

"Hasta el último día que esté con nosotros, Leo nos va a seguir enseñando. Públicamente le agradezco por todo lo que le dio a la selección y también a mí", afirmó el delantero del Inter de Italia a la televisión local.

Pese a que Messi anunció que será su último partido oficial en el país, Argentina espera que más adelante el capitán pueda jugar un amistoso frente a su público como preparación para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.