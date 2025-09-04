El militante de Javier Milei usaba las cámaras de TV para esparcir un discurso discriminatorio, hasta que una mujer le pegó una cachetada, lo que derivó en más enfrentamientos.

Libertario se burló de vecina por vivir con "barro hasta la rodilla"

En medio de un clima de suma tensión por el escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, que tuvo varios incidentes, algunos de los cuales se registraron en vivo.

Mientras se registraron disturbios en la previa, entre manifestantes y militantes de La Libertad Avanza (LLA), también hubo una apedreara al mandatario cuando se retiraba del club Villa Ángela junto a su comitiva.

Anteriormente se había denunciado la presencia de varios encapuchados que habían llegado junto a los militantes libertarios, más allá de la concentración de muchos manifestantes que se acercaron para repudiar al mandatario.

En este contexto de suma tensión, las cámaras de A24 entrevistaron a algunos de los presentes, e intentaron llevar a cabo un contrapunto que terminó de la peor manera.

Fue cuando un libertario se burlaba de una vecina por "vivir con el barro hasta la rodilla y seguir votando a los mismos", hasta que la mujer se cansó, y tras acusarlo de "violento" por su discurso, le pegó un cachetazo en vivo. La escalada de tensión derivó en que otro militante se trenzara con uno de los manifestantes.

Embed Mira el bife que se comió este pendejo por irrespetuoso jsjsjja el pequeño libertario se olvidó que ya NO ESTABA EN TWITTER

pic.twitter.com/wN7Ce1Vp79 — TUGO News (@TugoNews) September 4, 2025

Libertarios se fueron del acto de Javier Milei en medio del discurso

De manera llamativa, un gran número de personas comenzó a retirarse mientras Javier Milei aún hablaba en el predio del Club Atlético Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno. El acto tuvo lugar en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre.

Lo cierto es que el video compartido por el periodista Lautaro Maislin de C5N refleja, de alguna manera, lo que se había confirmado con anterioridad: La Libertad Avanza ofrecía $20.000 a cada "seguidor" para que asistiera, por lo que se presume que la gente se retiró habiendo cumplido su horario.