Colombia goleó a Bolivia y clasificó al Mundial

La selección de Colombia se clasificó este jueves a su séptimo mundial al golear 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En el partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el mediocampista y capitán James Rodríguez abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el delantero Jhon Córdoba marcó el segundo gol a los 30 minutos del complemento y Juan Fernando Quintero -medicampista de River Plate- cerró la goleada a los 37 minutos.

Con este resultado, el equipo de Néstor Lorenzo clasificó a su sexto Mundial y volverá a la cita intercontinental tras ocho años, siendo la última presencia en la edición de Rusia 2018. El combinado colombiano cerrará su participación el martes a las 20:30 ante Venezuela en condición de visitante.

Por su parte, los del Oscar Villegas pusieron en riesgo sus chances de llegar a un posible repechaje intercontinental. Para alcanzar este ansiado séptimo puesto, Bolivia deberá ganarle a Brasil el martes en condición de local y que Venezuela no lo haga ante Colombia.