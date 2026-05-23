Colapinto largará 13º en la carrera sprint de Canadá

El piloto argentino, con Alpine, quedó eliminado este viernes en la SQ2. La “pole” fue para el británico George Russell (Mercedes Benz).

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la SQ2 y largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, registrando un tiempo de 1’14”702/1000. El piloto argentino no pudo avanzar a la instancia definitiva (SQ3) por muy poco y este sábado buscará escalar posiciones desde la mitad del pelotón.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, se repuso de una muy complicada tanda de práctica en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en Quebec. El argentino no giró hasta la sesión cronometrada para ordenar la mini carrera del fin de semana.

Tras superar holgadamente la sesión de SQ1 ubicándose en el décimo lugar, al momento de la SQ2, apenas pudo mejorar su registro pero no le alcanzó para volver a meterse entre los diez mejores. Colapinto terminó con un tiempo de 1’14”702/1000.

Por su parte, el británico George Russell consiguió la pole position, marcando un tiempo de 1’12”965/1000. El piloto de Mercedes Benz superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo Kimi Antonelli, asegurando el 1-2 para la escudería alemana.

La actividad de este sábado continuará con la carrera Sprint y la clasificación oficial. La prueba se disputará de 13 a 14, mientras que la clasificación se llevará a cabo de 17 a 18. Transmitirán Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.