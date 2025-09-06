Tenía pedido de captura, pero "zafó" de quedar detenida

Personal policial la identificó en la calle. Sin embargo, la mujer estaba acompañada de un pequeño hijo y no tenía con quien dejarlo. Entonces, el juez resolvió citarla a comparecer el lunes.

Este sábado a las 18.50, personal policial de la Seccional Quinta que realizaba un control de personas, identificó a una mujer sobre la calle Tres Sargentos del barrio Juan XXIII.

Al momento de verificar sus datos en el sistema se constató que la mujer, identificada con las iniciales C.M.A de 30 años, registra un pedido de captura vigente, dispuesto por la jueza penal Daniela Arcuri.

Al encontrarse acompañada de su hijo de ocho años y no tener con quien dejarlo al cuidado, el juez penal de turno dispuso notificar a la mujer para que se presente el lunes en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.