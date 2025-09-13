Hallan en un desarmadero un auto robado en marzo

Durante un control de rutina en un taller y desarmadero del barrio Los Tres Pinos, policías de la División Sustracción Automotores encontraron un Renault Clio. Ese automóvil había sido denunciado como robado, en marzo de este año, en jurisdicción de la Seccional Segunda.

A las 12 de este sábado, personal policial de la División Sustracción de Automotores de Comodoro Rivadavia efectuó un control en un taller y desarmadero ubicado en el barrio Los Tres Pinos.

Además de realizar la verificación de los vehículos y autopartes que se encontraban en el lugar, los agentes corroboraron, en el sistema de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), los dominios y numeraciones de identificación de automotores depositados en dicho taller.

De ese modo, se detectó la presencia de un Renautl Clio, modelo 2012, que tenía pedido judicial de secuestro ya que había sido robado en marzo de este año en jurisdicción policial de la Comisaría Segunda.

A raíz del hallazgo, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal. Se dispuso el secuestro del automóvil y la imputación del propietario del taller, quien adujo haberlo comprado de buena fe.

A cargo del control de talleres estuvo el subcomisario Leonardo Manrique, jefe de la división interviniente.