Piden dos años de prisión por tenencia ilegal de arma

El imputado ya fue declarado legalmente responsable del delito. El miércoles se conocerá la pena que deberá cumplir.

El jueves se conoció el veredicto de responsabilidad penal en relación a una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil que tiene como imputado a Héctor Fretes. Luego de rendida la prueba y de escuchado los alegatos finales de las partes, el tribunal unipersonal resolvió declarar a Fretes autor penalmente responsable del delito de “portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal”.

El caso se inicio el 24 de abril cuando Fretes fue detenido por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, un revólver calibre 32 largo.

Fretes resultó aprehendido en flagrancia en el marco de una orden de allanamiento por otra causa, en el barrio José Fuchs. Lo detuvo personal de la Brigada de Investigaciones que estaba ejecutando dicha medida. El representante de fiscalía, luego de exhibida la prueba testimonial y documental en el debate, solicitó que se declarara a Fretes “autor” penalmente responsable del delito de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil”.

Mientras tanto, la defensa dijo que personal policial no estaba habilitado a ingresar en el domicilio donde se detuvo a su asistido. Sostuvi que, por la doctrina del fruto del árbol venenoso, debe caer todo el procedimiento.

Presidió el tribunal unipersonal, Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Facundo Oribones y Ricardo Carreño, procuradores de fiscalía; en tanto que la defensa de Fretes fue ejercida por Daniel Fuentes, abogado particular del mismo.

DISCUSIÓN DE PENA

Este viernes se concretó la audiencia de cesura, o imposición de pena, donde luego de evaluar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso el representante de fiscalía, como parte acusadora, solicitó la pena de dos años de prisión, más declaración de reincidencia por primera vez para Fretes.

En tanto, el defensor pidió el mínimo de la pena establecido para el delito, un año de prisión.

Por último, el juez dictó un cuarto intermedio y el miércoles 24 de septiembre dará a conocer su veredicto de pena.