Rompieron vidriera y robaron caja registradora de carnicería

Un nuevo hecho delictivo sucedió durante la madrugada de este viernes en Caleta Olivia cuando tres delincuentes ingresaron a la carnicería y pollería San Javier, sustrayendo la caja registradora.

El local comercial está ubicado en la esquina de las avenidas Lisandro de la Torre y del Trabajo, a pocas cuadras del microcentro.

El robo ocurrió alrededor de las 02:00 y fue descubierto por un vecino que transitaba por la zona, quien inmediatamente se comunicó con el servicio de emergencias 911.

Luis, el encargado del local, dijo que de acuerdo a lo que se observa en los registros de las cámaras de video, los autores del hecho fueron tres jóvenes quienes en pocos segundos rompieron un ventanal, ingresaron y fueron directamente hasta el lugar donde estaba la caja registradora.

Describió que la modalidad utilizada por los sujetos fue contundente ya que uno rompió la ventana con una piedra de gran tamaño y otro ingresó raudamente, dirigiéndose hacia donde estaba la caja para llevársela.

El encargado reveló que dentro de la misma solo había unos 30 mil pesos ya que habitualmente se deja ese monto en billetes de cambio para el funcionamiento diario y además el comercio maneja sus ventas con transacciones digitales.

En consecuencia, las pérdidas materiales fueron más cuantiosas ya que a la sustracción de caja, se le suma la rotura del ventanal de aproximadamente dos metros de alto y el daño de un controlador fiscal que quedó tirado en el piso tras ser arrancado junto a la caja registradora.

La policía, tras ser alertada acudió de inmediato y mantuvo un móvil de consigna hasta la llegada del encargado y con las primeras luces del día se hizo presente personal de la División Criminalística.